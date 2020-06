Rafał Trzaskowski stał się w sobotę bohaterem dwóch przedwyborczych spotów – swojego oraz tego, który zaprezentował sztab Andrzeja Dudy. Oba mają mówić o tym, jaki jest „prawdziwy Rafał”. - Dość, to my mamy, ale twojej ściemy – słyszymy w tym drugim, w którym pojawiło się niemal wszystko: ścieki, LGBT, 20 groszy, taśma klejąca i L4.

Sztab Rafała Trzaskowskiego zaprezentował w sobotę pierwszy spot wyborczy kandydata KO na prezydenta, "Mój dom". Spot Trzaskowskiego opiera się na autobiograficznej prezentacji, w której kandydat KO przedstawia siebie, swoją rodzinę i swoje otoczenie. - Wszyscy jesteśmy skądś. Ja jestem z Sieradza, Rafał jest w Warszawy – mówił jeszcze przed prezentacją spotu Cezary Tomczyk. Jak dodał, sztabowi Trzaskowskiego zależy na tym, by przekaz dotarł do wszystkich Polaków, tak by zobaczyli „prawdziwego Rafała Trzaskowskiego". Mówił tu również o widzach TVP, którzy jego zdaniem odbierają "przekaz nieprawdziwy, często zmanipulowany, ocenzurowany".

Ale nie tylko sztab Trzaskowskiego zaprezentował w weekend spot. Przedstawili go również sztabowcy Dudy, choć na próżno doszukiwać się w nim nawiązań do urzędującej głowy państwa. Sztab ubiegającego się o reelekcję prezydenta skupił się na kpinach z kandydata KO.

Sztab Dudy uderza w Trzaskowskiego: #RafałNieKłam

W trwającym ponad minutę prześmiewczym spocie narrator przedstawiony jako „Polska”, zwraca się do Trzaskowskiego. „Cześć tu Polska. Słabo się znamy. Fajnie, że teraz ruszyłeś zwiedzać. Złośliwi mówią, że jesteś gotów pracować 4 tygodnie, by potem 5 lat nic nie robić. Jestem przekonana, że to niepotrzebna złośliwość, acz masz reputację leniuszka” - słyszymy.

W spocie wykorzystano m.in. sceny z zaklejania drzwi taśmą klejącą czy takie wypowiedzi jak: „Nord Stream 2 to porozumienie prywatnych firm i nie stoją za tym rządy", "szczery jestem tylko w stosunku do zmarłych przodków" czy nawet "od orzeszków się tyje".

„Twoim jest lotnisko w Berlinie i karta LGBT. Martwi mnie, że kiedy było w Warszawie ciężko z wirusem, ty poszedłeś na L4. Ze zmęczenia? Serio, dałeś biednej pani 20 groszy? Obawiam się, że jesteś mało wiarygodny” – można usłyszeć w kolejnych sekundach filmu. "Jedyne, co Polska od ciebie dostała, to skażone toksyczne szambo, a lansujesz się na ekologii. Więc Rafał: dość, to my mamy, ale twojej ściemy" - kończy.

- To jest prawdziwy Rafał Trzaskowski – ocenił w sobotę wicerzecznik PiS i członek sztabu prezydenta Radosław Fogiel. Jak przekonywał, "wiarygodność kandydata PO jest absolutnie żadna” – mówił, a komentując zaprezentowany wcześniej spot Trzaskowskiego stwierdził, że „to kolejny pudrowany obraz na potrzeby kampanii wyborczej”. - Zwracamy się bezpośrednio: Rafał, nie kłam – powiedział.

