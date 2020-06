Trzaskowski: 58 proc. Polaków chce zmiany. Mamy szansę wygrać wybory

Rafał Trzaskowski podziękował żonie i rodzinie "za cierpliwość i wytrwałość". "Ale zanim podziękuję całej Polsce chciałbym najserdeczniej podziękować Małgorzacie Kidawie-Błońskiej" - mówił Trzaskowski.

"Chciałbym podziękować Senatowi Rzeczpospolitej i wszystkim samorządowcom w Polsce, którzy pokazali charakter" - dodał.

Trzaskowski w drugiej turze wyborów 2020. "Stańmy do debaty"

"Gdyby nie Małgorzata Kidawa-Błońska, gdyby nie samorządowcy, gdyby nie Senat to już dawno, dawno byłoby po wyborach" - zaznaczył.

Podkreślił, że mamy szanse wygrać wybory. "Z takimi wynikami można iść się bić o Polskę" - oświadczył.

"Dzisiaj spacerowałam po ulicach Warszawy i wiem, że duża część z was chciałaby wygrać już w I turze, tak jak w Warszawie, ale moi drodzy ten wynik pokazuje jedno, co najważniejsze, a mianowicie ponad 58 proc. społeczeństwa chce zmiany. Chcę do tych wszystkich obywateli dzisiaj jasno powiedzieć: +będę waszym kandydatem, będę kandydatem zmiany+" - powiedział kandydat KO.

Podkreślił, że w drugiej turze wyborów Polscy zdecydują, czy będą mieli "silnego prezydenta, który patrzy władzy na ręce", czy prezydenta, "który niestety nie szanuje nawet swojego podpisu".

"Władza jest dla obywateli" - podkreślił Trzaskowski, dodając, że obywatele nie są dla władzy. "Musi być równowaga. Monopol władzy nigdy dobrze się nie kończy. O tym będą te wybory" - stwierdził kandydat KO.

- Zwracam się do prezydenta Andrzeja Dudy. Stańmy do debaty! - zaapelował Trzaskowski.

RadioZET.pl/ PAP