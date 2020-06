Rafał Trzaskowski odwiedził w czwartek Gdańsk. - To tu, w Gdańsku zaczęła się nasza droga do wolności; chciałbym podziękować wszystkim: robotnikom i stoczniowcom - mówił prezydent Warszawy. Złożył też wyrazy szacunku m.in. Lechowi Wałęsie, Annie Walentynowicz, Henryce Krzywonos i Andrzejowi Gwieździe.

Trzaskowski przypomniał, że 4 czerwca przypada 31. rocznica częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. "Dzisiaj 4 czerwca, to są urodziny wolnej Polski i gdzie mogłem być, jak nie tu, w Gdańsku? To tutaj w roku 1980 zaczęła się nasza droga do wolności" - podkreślił kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, który wystąpił w czwartek na gdańskim Długim Targu.

Trzaskowski dziękuje za wolność m.in. Lechowi Wałęsie i Annie Walentynowicz

Trzaskowski wspominał jak latem 1980 roku, jako ośmioletni chłopiec, wracał z rodzicami z wakacji.

I pociąg się zatrzymał przy stoczni, pociąg z Helu. Niewiele wtedy rozumiałem, ale widziałem, że łzy ciekną po twarzy mojej mamie i mojemu ojcu i później wytłumaczyli mi, co się dzieje. Do końca nie zapomnę tej historii i tego momentu i dlatego jestem tutaj dzisiaj w Gdańsku, żeby podziękować wszystkim - robotnikom, stoczniowcom. Dziękujemy wam za wolność.

- oświadczył Trzaskowski.

Złożył też wyrazy z szacunku "wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że Polska jest wolnym krajem, przede wszystkim Lechowi Wałęsie za jego historyczną rolę. Ale chciałem też podziękować wszystkim, niezależnie od ich poglądów politycznych, którzy nam tę wolność dali, tym, których niestety z nami nie ma - Annie Walentynowicz, Alinie Pienkowskiej, Aramowi Rybickiemu i oczywiście wszystkim tym, którzy na szczęście jeszcze z nami są: Henryce Krzywonos, Bogdanowi Borusewiczowi, Andrzejowi Gwieździe, Bogdanowi Lisowi czy Jerzemu Borowczakowi. Dziękuję" - powiedział Trzaskowski.

Trzaskowski mówił po kaszubsku: Chciałbym, żebyście czuli się pełnoprawnymi obywatelami

- Potrzebna jest nam nowa solidarność w czasach, kiedy rządzący próbują obrażać wszystkie mniejszości, próbują nas dzielić i piętnować obywateli, którzy są tak bardzo dumni ze swojej tradycji - czy to z Podlasia, czy to ze Śląska, czy to tutaj, z Pomorza, choćby z Kaszub - podkreślił Trzaskowski.

W pewnym momencie kandydat na prezydenta zabrał głos właśnie w języku kaszubskim. - Kochani Kaszubi, od stu lat odgrywacie wielką rolę w naszym kraju. Jesteście naprawdę ważni dla naszej historii i zbiorowej świadomości. Chciałbym, żebyście czuli się pełnoprawnymi obywatelami, z poszanowaniem znaczenia i wpływu waszej kultury, dziedzictwa i kaszubskiej tożsamości - powiedział.

31 lat temu, 4 czerwca 1989 roku, przeprowadzono pierwszą turę wyborów do Sejmu i Senatu, na zasadach ustalonych podczas obrad Okrągłego Stołu; zakończyła się ona zwycięstwem "Solidarności", którego konsekwencją był upadek komunizmu i przemiany polityczne nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

RadioZET.pl/ PAP/ Maciej Bąk