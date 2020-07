Trzaskowski nie wróci do ratusza na cały etat? "Będziemy namawiać..."

Rafał Trzaskowski zdobył we wczorajszych wyborach prezydenckich blisko 49 procent głosów (po wynikach z 99,99 proc. komisji). Przy bardzo wysokiej frekwencji przegrał o kilkaset tysięcy głosów z ubiegającym się o reelekcję Andrzejem Dudą (ponad 51 proc.).

Trzaskowski pogratulował wygranej swojemu konkurentowi, licząc, że w drugiej kadencji będzie bardziej niezależny od partii rządzącej. Jego partia dostrzega w błyskotliwej kampanii (zbudował poparcie od poziomu kilku proc. jakie miała Małgorzata Kidawa-Błońska) sukces, który chce wykorzystać zdając sobie sprawę z lat konfrontacji politycznej z PiS-owskim aparatem państwa. Dowodzą tego choćby dzisiejsze słowa posła Jana Grabca, rzecznika PO:

Będziemy wszyscy namawiać Rafała Trzaskowskiego, by nie wracał do ratusza na cały etat, ale poświęcił też trochę części swojego życia na arenę ogólnopolską. To bardzo ważne

- powiedział Grabiec w radiu TOK FM.

Zaznaczył przy tym, że sama decyzja o ewentualnym dalszym zaangażowaniu w ogólnopolską politykę ze strony samorządowca leży wyłącznie w gestii Trzaskowskiego. - Tak bardzo porusza ludzi w Polsce, obudził politycznie młodych ludzi, którzy tłumnie ruszyli do głosowania - zaznaczył rzecznik PO.

Sztab Trzaskowskiego zapowiedział złożenie protestów wyborczych do Sądu Najwyższego. Opozycja będzie domagała się dymisji szefa MSZ Jacka Czaputowicza, po tym, jak zagranicą część wyborców nie mogła zagłosować.

To, co wydarzyło się za granicą to ogromny skandal. Tam, gdzie wybory organizowała PKW, przebiegały one mniej więcej w porządku. Natomiast tam, gdzie robiły to osoby podległe rządowi - była tragedia