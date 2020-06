Rafał Trzaskowski to najsilniejszy rywal Andrzeja Dudy w wyścigu o Pałac Prezydencki. Według niektórych sondaży pokonuje urzędującego prezydenta w II turze. Jaki jest program wyborczy Rafała Trzaskowskiego? Priorytetem polityka z Koalicji Obywatelskiej ma być edukacja. Ponadto jego postulaty to "praca i przedsiębiorczość", "leczenie od ręki" i "równy dostęp do edukacji".