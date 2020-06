Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski rozpoczął starania o pozyskanie wyborców innych konkurentów z pierwszej tury wyborów prezydenckich. Dziś w Płocku nawiązał do Szymona Hołowni, który we wczorajszym głosowaniu uzyskał trzeci wynik (ponad 2,6 miliona głosów). Prezydenta Warszawy wsparł wstępnie Robert Biedroń.

Rafał Trzaskowski rozpoczął drugą część kampanii wyborczej. We wczorajszych wyborach (po przeliczeniu 99,78 proc. głosów) uzyskał drugi wynik (30,4 proc. poparcia) i to on zmierzy się z ich zwycięzcą, prezydentem Andrzejem Dudą. Decydujące głosowanie odbędzie się za niecałe dwa tygodnie.

Trzaskowski stracił do Dudy nieco ponad 13 procent. Musi gonić głowę państwa, nie da się jednak ukryć, że ma większe pole manewru i szanse na pozyskanie głosów od pozostałych kandydatów z I tury.

Rafał Trzaskowski w Płocku. Zawalczy o wyborców Hołowni

Dzień po wyborach Trzaskowski spotkał się z wyborcami w Płocku. Zapytany przez dziennikarzy o pozyskanie wyborców konkurentów wspomniał jako pierwszego Szymona Hołownię.

Szymon Hołownia mówił jasno o rzeczach, które są dla mnie bardzo ważne, czyli na przykład o obronie samorządu i twardo razem będziemy bronić samorządu. Mówił również o kwestii dotyczącej ochrony środowiska, o tym, że ważna jest dla niego walka z katastrofą klimatyczną. To jest jeden z moich absolutnych priorytetów

- zaznaczył Trzaskowski.

Zaakcentował też inny postulat Hołowni, czyli działania ponad podziałami politycznymi.

Ja to gwarantuję - wzniesienie się ponad podziały polityczne, tak żebyśmy razem mogli podejmować decyzje o tym jakiej zmiany dzisiaj Polska potrzebuje. I o tym będę rozmawiał z Szymonem Hołownią i ze wszystkimi innymi kontrkandydatami, o tym jak możemy skonstruować wspólny program, który odbuduje wspólnotę i który będzie się naprawdę odnosił do tego wszystkiego, co dzisiaj jest ważne dla Polek i Polaków

- zapowiedział Trzaskowski.

Spuentował wprost, że „bierze idee Hołowni jako swoje” i będzie je realizował.

Mniej szczegółowo komentował walkę o wyborców Krzysztofa Bosaka czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, a zwłaszcza przekonywanie mieszkańców Polski wschodniej, czyli żelaznego elektoratu PiS. - Będę walczył o głosy wyborców w całej Polsce - odpowiedział krótko Trzaskowski. - Będę się starał dotrzeć do tych, którzy przekonani nie są, przede wszystkim będę na pewno mówił o polskiej wsi, mamy bardzo konkretne propozycje" - powiedział kandydat KO.

Biedroń wysyła Trzaskowskiemu sygnał. Będzie poparcie?

Sygnał do poparcia Trzaskowskiego wysłał wstępnie Robert Biedroń. Lider Lewicy uzyskał wczoraj dopiero piąty wynik, nie przekraczający 3 procent.

Z Rafałem Trzaskowskim nie we wszystkim się zgadzamy, ale łączą nas pewne wspólne wartości. Będziemy o tych różnicach i punktach wspólnych rozmawiać. Na szali leży dobro Polski

- powiedział dziś na konferencji prasowej Robert Biedroń.

RadioZET.pl/PAP/Twitter