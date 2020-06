Rafał Trzaskowski w niebezpieczeństwie? Policjanci z Poznania zatrzymali mężczyznę, który miał grozić, że zabije prezydenta Warszawy i kandydata na prezydenta RP z ramienia KO. W czwartek mężczyzna ma usłyszeć zarzuty.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział w czwartek, że mężczyzna o swoich zamiarach poinformował w środę po południu telefonicznie Kancelarię Prezydenta RP.

Rozmówca powiedział, że zabije kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Służba Ochrony Państwa natychmiast powiadomiła policję. Poinformowany został też prezydent Warszawy, który złożył zawiadomienie o przestępstwie. W związku z tym, że wszystkie tropy prowadziły do Poznania, przejęliśmy sprawę

– powiedział Borowiak.

Jeszcze w środę późnym wieczorem funkcjonariusze pionu kryminalnego poznańskiej policji ujęli 41-letniego mieszkańca Poznania.

Nie wiadomo dlaczego mężczyzna groził, że zabije Rafała Trzaskowskiego - nie został jeszcze przesłuchany.

Na razie przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, my kompletujemy materiał dowodowy. W ciągu dnia powinny zapaść decyzje co do zarzutów i dalszych kroków w tej sprawie