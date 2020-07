Rafał Trzaskowski na cztery dni przed drugą turą wyborów prezydenckich odwiedził Szczecin, gdzie przywitały go prawdziwe tłumy. Nieoficjalnie mówi się, że na placu Solidarności kandydat KO na prezydenta zgromadził kilka tysięcy sympatyków. Nie dziwi to, biorąc pod uwagę, że w pierwszej turze Trzaskowski zdobył tam poparcie na poziomie ponad 42 proc. przy 30,8 proc. głosów dla Andrzeja Dudy. Różnica to prawie 23 tysiące głosów.

- To ogromny zaszczyt, jaki mnie spotkał, że mogę z tego miejsca powiedzieć do was kilka słów - zaczął Trzaskowski. - Chciałbym wam powiedzieć, jak sobie wyobrażam Polskę, którą możemy razem zbudować po 12 lipca - powiedział i przedstawił mieszkańcom Szczecina swego rodzaju listę marzeń na przyszłość. Poniżej publikujemy kilka najciekawszych fragmentów z tego wystąpienia.

„To marzenie o Polsce - która jest tak jak Szczecin - Polską ludzi otwartych, tolerancyjnych, odważnych i niepokornych. Marzy mi się kraj, w którym ludzie mają twarde kręgosłupy i nie poddają się opresyjnej władzy" „Marzy mi się kraj, w którym wszyscy politycy wiedzą, że Ziemia jest okrągła, że dzieci trzeba szczepić, że człowiek może zrujnować swoją planetę swoim postępowaniem. Marzy mi się kraj, w którym nikt nie odwraca się od kryzysu klimatycznego, w którym inwestuje się w odnawialne źródła energii. Kraj, w którym się jasno mówi o wyzwaniach całego świata i o wyzwaniach cywilizacji. Taki kraj razem zbudujemy” "Marzy mi się taki kraj, w którym jeżeli nawet ktoś 30 lat temu popełnił błąd, ale nie złamał prawa, a później odpokutował, a później budował wolną Polskę, to że wszystkie winy będą mu wybaczone, i że nikt nie będzie nas już więcej dzielił" "Marzy mi się takie państwo, w którym w Pałacu Prezydenckim słychać śmiech dzieciaków, widać mnóstwo miłości, a w nocy para prezydencka śpi wtulona w siebie, a nie odbiera telefony od jednego smutnego pana. Marzy mi się taki Pałac Prezydencki, w którym są artyści, społecznicy, specjaliści, którzy codziennie razem się naradzają, jak stworzyć lepszą i piękniejszą Polskę" "Marzy mi się kraj, w którym pomaga się ofiarom pedofilii, a nie pedofilom" (zwłaszcza te słowa zostały przyjęte przez obecnych na placu Solidarności gromkimi brawami) „Marzy mi się taki kraj, w którym Kościół jest drogowskazem do wolności i odpowiedzialności, a wiara jest sprawą prywatną, w którym artystów się wspiera, a nie próbuje cenzurować, w którym chroni się nauczycieli, w którym lekarzom rezydentom okazuje się szacunek i płaci należną płacę” „Marzy mi się taki kraj, w którym nikt nie ośmieli się zamachnąć na niezależność sędziów, prokuratura jest wolna, gdzie policja jest niezależna. (…) Zbudujemy również taki kraj, w którym żołnierz nie musi trzymać parasola nad jakimś aparatczykiem i gdzie oficerowie i generałowie nie mają szefa, który choruje na manię prześladowczą" "Marzy mi się też taki kraj, w którym instruktor narciarstwa sprzedaje gogle, a nie maski ochronne, a respiratory kosztują dokładnie tyle i kosztują gdzie indziej na świecie" "Marzę o kraju, gdzie wszyscy dziennikarze wiedzą świetnie co to jest etos i wiedzą, że muszą mówić prawdę, a nie produkować manipulacje i namawiać do nienawiści, tak jak dzisiaj w Telewizji Publicznej" "Marzy mi się kraj, w którym nikt nas nie poucza, czym jest rodzina, bo to my dobrze wiemy, czym jest rodzina" "Marzy mi się kraj, w którym władza chociaż od czasu do czasu słucha opozycji, gdzie przed Sejmem nie buduje się murów, gdzie człowiek nie oddziela się od drugiego człowieka" "I na końcu marzy mi się też kraj, w którym o godz. 19.30 można obejrzeć polski film, posłuchać polskiej muzyki, albo obejrzeć »O dwóch takich co ukradli księżyc«"

Wystąpienie Trzaskowskiego wywołało spore emocje. Zgromadzeni wielokrotnie przerywali mu brawami i okrzykami "Chcemy zmiany" czy "Cała Polska dla Rafała". Na ich banerach można było przeczytać: "Oprócz błękitnego nieba Trzaskowskiego nam potrzeba" albo nawet "Gośka zazdro".

Rafał i Małgorzata Trzaskowscy wystąpili z dziećmi w Szczecinie

Środowe spotkanie z mieszkańcami Szczecina było szczególne, bo rywal urzędującego obecnie prezydenta przedstawił mieszkańcom miasta całą swoją rodzinę. W ostatnich dniach w kampanię zaangażowała się Małgorzata Trzaskowska, ale to pierwszy raz, gdy małżeństwo Trzaskowskich w trasę zabrało ze sobą dzieci - 16-letnią Olę i 11-letniego Stasia.

- Jesteśmy tu całą rodziną i wspieramy Rafała – mówiła Trzaskowska. - Proszę was, idźcie i głosujcie, bo teraz mamy szansę wygrać. Jak nie uda nam się teraz, to nie wiadomo kiedy skończy się ten festiwal nienawiści i kłamstwa – apelowała. - Musimy to zrobić. Dla naszych dzieci i dla nas samych, wszystko jest teraz w naszych rękach - dodała.

