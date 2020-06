Poparcie dla Andrzeja Dudy wynosi 43,1 proc. – wynika z najnowszego sondażu Estymatora dla „Do Rzeczy”. W drugiej turze wynik wciąż wisi na włosku – urzędujący prezydent minimalnie wygrywa z trzema rywalami: Rafałem Trzaskowskim, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Szymonem Hołownią. Ten ostatni traci do głowy państwa zaledwie 0,8 pkt. procentowego!

Wybory prezydenckie już za trzy tygodnie, a od ogłoszenia daty wyborów kandydaci ruszyli w teren z kampanią wyborczą. Wiele wskazuje, że o decydująca walka o prezydenturę rozegra się jednak w drugiej turze (12 lipca).

Analizując poparcie społeczne, w pierwszym starciu Andrzej Duda uzyskałby – według sondażu Estymatora z początku czerwca – 43,1 proc. głosów. Drugie miejsce zająłby prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z wynikiem 25,3 proc. Podium zamknąłby Szymon Hołownia, na którego chce głosować 14,4 proc. badanych. Pozostali kandydaci nie przekraczają dziś 10 proc. poparcia.

Hołownia o włos za Dudą. Zadecyduje mobilizacja

Druga tura, co już od jakiegoś czasu przewidują sondaże, zapowiada się o wiele ciekawiej. Kandydat opozycyjny może liczyć na przerzucenie głosów z pierwszej tury swoich konkurentów (poza Dudą, którego wyróżnia tzw. żelazny elektorat).

Największe szanse z Andrzejem Dudą ma jednak nie Rafał Trzaskowski, a Szymon Hołownia. Według Estymatora bezpartyjny kandydat przegrywa z głową państwa różnicą zaledwie 0,8 proc. (50,4 do 49,6 proc.).

Różnica między Dudą a Kosiniakiem-Kamyszem wynosi 1,8 pkt. proc. (50,9 do 49,1 proc.). Druga siła sondaży, Rafał Trzaskowski, traci według Estymatora najwięcej, choć wciąż to niewielka różnica. Przegrałby z Dudą 51,1 do 48,9 proc.

Według sondażu frekwencja wyborcza wyniosłaby 61 proc.

Badanie przeprowadzono 3 i 4 czerwca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1022 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.

RadioZET.pl/DoRzeczy.pl