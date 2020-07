Alarmujący sondaż dla Trzaskowskiego. Bez tego może przegrać z Dudą

Andrzej Duda może wygrać drugą turę wyborów prezydenckich, bo jego elektorat - zwłaszcza 60 plus i z miast do 20 tys., jest tak zmobilizowany, że aż trudno uwierzyć – pisze w czwartek OKO.press, podsumowując wyniki nowego sondażu Ipsos. „Bez mobilizacji wyborców Rafała Trzaskowskiego: młodszych (granicą jest 50 lat), wykształconych (matura i więcej), z większych miast, opozycja może przegrać – dodaje.

Sondaż Ipsos dla OKO.press* wskazuje na wygraną Andrzeja Dudy z poparciem 50 proc. ankietowanych przy 47 proc. głosów dla Rafała Trzaskowskiego. Nie oznacza to jednak, że urzędujący obecnie prezydent wygraną w drugiej turze wyborów ma w kieszeni.

OKO.press podkreśla, że wciąż 3 proc. badanych się waha. Co więcej, błąd pomiaru przy takiej liczebności próby wynosi 3 pkt proc. „Innymi słowy prawdziwy wynik sondażu wygląda tak: Trzaskowski 44-50 proc., Duda 47-53 proc.” – czytamy.

Dodajmy jednak, że w poprzednich sondażach Ipsos na zlecenie portalu notowania Dudy były mniej korzystne. W ostatnich trzech sondażach poparcie wzrosło mu z 46 do 50 proc. Trzaskowskiemu – po kilkutygodniowej tendencji wzrostowej – poparcie spadło z uzyskanych na przełomie czerwca i lipca 49 proc. do 47 proc. To powrót do notowań sprzed ponad dwóch tygodni.

Wyborcy Hołowni za Trzaskowskim, wyborcy Bosaka podzieleni

Nowy sondaż Ipsos uwzględnia też przepływy elektoratu kandydatów z pierwszej tury wyborów prezydenckich. Wynika z niego jasno, że Trzaskowski zdobywa zdecydowaną większość głosów Szymona Hołowni (86 proc. przy 8 proc. głosów na Dudę), Władysława Kosiniaka-Kamysza (91 proc. do 9 proc.) i Roberta Biedronia (92 proc. do 8 proc.). Wyborcy Krzysztofa Bosaka zdają się być mocno podzieleni (41 proc. do 42 proc.), ale 17 proc., wciąż się waha.

Przypomnijmy, że w czwartek opublikowano też m.in. sondaż Kantar dla TVN24, który wskazywał na wygraną Trzaskowskiego „o włos”. Kandydat KO prowadzi w badaniu 46,4 do 45,9 proc.

* Sondaż telefoniczny CATI Ipsos dla OKO.press, na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków N= 1014 osób, 7-8 lipca 2020. Losowanie próby miało charakter warstwowo-proporcjonalny. Kontrolowano miejsce zamieszkania respondenta pod względem województwa i wielkości miejscowości. Około 70 proc. spośród 1014 wywiadów zrealizowano pod wylosowanymi numerami telefonów komórkowych.

RadioZET.pl/OKO.pres