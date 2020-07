Nowy sondaż Pollster. Duda i Trzaskowski ścigają się o każdy głos

Kto wygra wybory prezydenckie? Ostatnie sondaże przed drugą turą nie wskazują jednoznacznej odpowiedzi. Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda idą łeb w łeb, a walka o głosy będzie toczyć się do ostatniej chwili. W najnowszym sondażu Pollster dla „Super Expressu” kandydatów dzieli nieco ponad 1 pkt. proc. poparcia.

Od ciszy wyborczej przed drugą turą wyborów prezydenckich dzielą nas już tylko godziny. Na ostatniej prostej kampanii publikowane są ostatnie sondaże prezydenckie, które potwierdzają, że 12 lipca wszystko jest możliwe. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski łeb w łeb idą też w najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Ostatni sondaż Pollster dla „SE”

Zarówno urzędujący prezydent Andrzej Duda, jak i kandydat KO Rafał Trzaskowski do ostatniej sekundy będą bić się o każdy głos – pisze w piątek „SE”, komentując wyniki sondażu Pollster. Zgodnie z badaniem Duda może liczyć na 48,72 proc., a Trzaskowski na 47,33 proc. głosów.

Sondaż wskazuje też, że 3,95 proc. to osoby wciąż niezdecydowane, na kogo oddać w niedzielę głos. To m.in. o ich głosy w ostatnich godzinach kampanii wyborczej zabiegają kandydaci. W trasie będą aż do północy, gdy w Polsce rozpocznie się cisza wyborcza.

* Badanie Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” zostało przeprowadzone w dniach 8-9 lipca 2020 r. na próbie 1058 dorosłych Polaków.

RadioZET.pl/Super Express