Kiedy wybory prezydenckie? W tym sondażu Polacy zgadzają się z PiS

Tego, by wybory prezydenckie odbyły się 28 czerwca, chce aż 56,6 proc. badanych. 6 proc. chce, by był to lipiec, 6,5 proc. wskazuje na sierpień, 7,3 proc. na wrzesień, a październik – 5,8 proc. Ale 9 proc. ankietowanych chce, by był to listopad lub nawet późniejszy termin.

Choć kandydat KO Rafał Trzaskowski podkreśla, że jest gotowy na każdy termin wyborów, to jednak tylko 37 proc. jego elektoratu datę 28 czerwca uznaje za optymalną. Większość uważa, że wybory powinny odbyć się później. Dla porównania aż 91 proc. wyborców Andrzeja Dudy uważa, że 28 czerwca jest optymalnym terminem - zauważa "Rzeczpospolita", na której zlecenie IBRiS przeprowadził sondaż. Wynika z niego, że zbytniego odwlekania wyborów nie chcą też wyborcy lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Szymona Hołowni.

Przypomnijmy, że 1 czerwca wznowione zostaną obrady trzech połączonych senackich komisji, które zajmują się prawem wyborczym. Zgodnie z ustaleniami „Rz” Senat nie będzie przedłużał prac nad ustawą i szybko trafi ona do Sejmu. „To oznacza, że już w najbliższy wtorek lub środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek rozpisze wybory prezydenckie i kampania będzie mogła ruszyć pełną parą. Największe wyzwanie w najbliższym czasie czeka Koalicję Obywatelską, która będzie miała zaledwie kilka dni na zebranie podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego" - podkreśla gazeta.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita