Trzaskowski depcze Dudzie po piętach. W drugiej turze minimalna różnica

Andrzej Duda wciąż na czele w prezydenckich sondażach. Wyniki II tury prognozowane w sondażu IBRiS dla „WP” wskazują jednak, że choć obecnie urzędujący prezydent może wygrać, to gdyby o prezydenturę walczył z Rafałem Trzaskowskim, wyprzedziłby go o zaledwie 2,6 pkt. proc.

Rafał Trzaskowski, który de facto pojawił się w środku kampanii wyborczej, to kandydat, który w większości ostatnich sondaży ma największe szanse na wejście z Andrzejem Dudą do II tury w wyborach prezydenckich.

Gdyby faktycznie doszło do pojedynku Duda-Trzaskowski, na tego pierwszego zagłosowałoby 49 proc. badanych, a na prezydenta Warszawy – 46,4 proc. Przewaga Dudy nad Trzaskowskim w II turze to więc 2,6 punktów procentowych. Tak przynajmniej wynika z ostatniego sondażu IBRiS* dla „Wirtualnej Polski”. 4,6 proc. ankietowanych nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie, na którego z kandydatów oddałoby głos, gdyby doszło do ich starcia.

Wybory 2020. Problem z datą

Tymczasem prace nad ustawą umożliwiającą przeprowadzenie wyborów 2020 trwają. W poniedziałek senackie komisje zajmują się poprawkami do projektu ustawy PiS w sprawie wyborów prezydenckich. Wiele wskazuje na to, że jeszcze tego samego dnia wieczorem lub we wtorek rano odbędzie się głosowanie. Zapowiedział to zresztą wstępnie sam Marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

- Najważniejsze jest to, żeby te wybory były demokratyczne, żeby była szansa na zarejestrowanie komitetów, na zbieranie podpisów, tak żebyśmy wszyscy mieli czas się przygotować do wyborów – mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej kandydat KO Rafał Trzaskowski. Jak zapewnił, jest przygotowany na każdą datę wyborów prezydenckich.

* Sondaż IBRiS dla WP został przeprowadzony 29 maja na ogólnopolskiej próbie 1100 Polaków. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Błąd oszacowania wynosi 3 proc., a próg ufności 0,95.