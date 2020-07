Nowy sondaż przed II turą. Zwiększa się dystans między Dudą a Trzaskowskim

Nowy sondaż na jedenaście dni przed drugą turą wyborów opublikował prorządowy portal wPolityce.pl. Jak wynika z badania pracowni Social Changes, Andrzej Duda umacnia się w roli faworyta wyścigu o fotel prezydenta.

Druga tura wyborów prezydenckich już 12 lipca. Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Andrzej Duda i jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski podróżują po całej Polsce, usiłując pozyskać nowych wyborców. Choć w pierwszej turze wyborów urzędujący obecnie prezydent zdobył o ponad 2,5 mln głosów więcej niż włodarz Warszawy, to pierwsze sondaże wskazywały, że przewaga Dudy w drugiej turze jest znikoma. Z badania pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl* wynika natomiast, że ta przewaga jest większa. Trzeba tu jednak podkreślić, że opublikowany w środę sondaż został przeprowadzony jeszcze przed głosowaniem w I turze wyborów.

Zobacz też: wyniki wyborów prezydenckich 2020

Sondaż prezydencki przed II turą: Duda wygrywa z Trzaskowskim

W II turze wyborów Andrzej Duda może liczyć na 48 proc. głosów. Na Rafała Trzaskowskiego chce natomiast głosować 43 proc. respondentów. 5 proc. badanych przez Social Changes wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć", a 4 proc. w ogóle nie zamierza głosować. Wyniki sondażu Social Changes wskazują więc, że umacnia się pozycja urzędującego prezydenta, bo w porównaniu do poprzedniego badania prezydent zyskał 2 pkt. proc., a kandydat KO stracił 1 pkt. proc.

Gdybyśmy natomiast pod uwagę brali jedynie głosy zdecydowanych wyborców to Duda uzyskałby poparcie na poziomie 53 proc., podczas gdy Trzaskowski mógłby liczyć na głosy 47 proc. respondentów.

Warto też podkreślić, że zgodnie z wynikami sondażu, deklarowana frekwencja w drugiej turze wyborów wynosi 64 proc.

* Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 26 do 27 czerwca 2020 roku. Zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1045 osób.

RadioZET.pl/wPolityce.pl