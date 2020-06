Krzysztof Bosak zostałby prezydentem Polski, gdyby wybierali go jedynie kibice piłkarscy - wynika z badania agencji analityki sportowej Sport Analytics. Drugie miejsce w sondażu uzyskał Rafał Trzaskowski, a bardzo słaby wynik (poniżej 10 proc) uzyskał Andrzej Duda.

Agencja analityki sportowej Sport Analitycs przeprowadziła tzw. badanie omnibusowe (wielotematyczne) za pomocą ankiety internetowej na próbie 1065 kibiców piłkarskich, dotyczące tego, kogo najchętniej widzieliby oni w fotelu prezydenckim.

Sondaż wśród kibiców. Bosak z dużą przewagą nad resztą

Gdyby tylko ta grupa wybierała swojego prezydenta, zostałby nim Krzysztof Bosak. Kandydat Konfederacji zdeklasował bowiem konkurencję, uzyskując wynik 46,7 proc., a więc ponad dwukrotnie wyższy niż drugi w zestawieniu Rafał Trzaskowski. Jego pozycja i wynik 21,62 proc. i tak jest jednak sukcesem, biorąc pod uwagę, jak dużą niechęcią cieszy się Platforma Obywatelska w środowisku kibicowskim.

Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia, na którego zagłosowałoby 8,19 proc. fanów futbolu. Wyprzedził on minimalnie Andrzeja Dudę (8,03 proc.) i to właśnie rezultat urzędującego prezydenta jest w tym badaniu największym zaskoczeniem. W porównaniu z badaniem z marca 2020 (również wykonanym przez Sport Analitycs) stracił on ponad 18 punktów procentowych.

Stawkę w badaniu Sport Analitycs uzupełniają jeszcze Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL (5,41 proc.), Robert Biedroń z Lewicy (2,9 proc.) oraz Marek Jakubiak (2,5 proc.). Pozostali kandydaci, startujący w czerwcowych wyborach, nie zostali tutaj ujęci.

Wybory prezydenckie 2020

Przypomnijmy, że wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca (ewentualna, choć coraz bardziej prawdopodobna II tura, zaplanowana jest na 12 lipca). Termin ogłosiła w środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek, choć data ta była przedmiotem spekulacji już od wielu tygodni. Głosowanie odbędzie się metodą mieszaną – w lokalach wyborczych oraz dla chętnych – korespondencyjnie.

Obowiązuje już kalendarz wyborczy, z którego wynika, że do 5 czerwca będzie można utworzyć nowy komitet wyborczy, do 10 czerwca zgłosić nowych kandydatów w wyborach, a do 21 czerwca PKW będzie mogła wydać uchwałę o organizacji na terenie gminy lub jej części wyborów wyłącznie korespondencyjnych gdyby pogorszyła się tam sytuacja epidemiczna. Kampania wyborcza zakończy się 26 czerwca o godz. 24.00. Głosowanie będzie odbywać się 28 czerwca w godzinach 7-21.

