47 proc. wyborców w II turze poprze Andrzeja Dudę, a 46 proc. Rafała Trzaskowskiego. 7 proc. nie ma zdania - wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl. Natomiast 51 proc. zdecydowanych wyborców poprze Dudę, a 49 proc. Trzaskowskiego, przy frekwencji 75 proc.

Druga tura wyborów prezydenckich zaplanowana jest na niedzielę 12 lipca. Zmierzą się w niej kandydaci, którzy w ostatnim głosowaniu (28 czerwca) uzyskali najwyższe wyniki - ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda (43,50 proc.) i Rafał Trzaskowski (30,46 proc.).

Zobacz też: wyniki wyborów prezydenckich 2020

Przez ostatnie trzy dni kampanii, aż do rozpoczęcia ciszy wyborczej, pojawiają się zapewne ostatnie sondaże, prezentujące poparcie dla poszczególnych kandydatów. Jednym z nich jest najnowsze badanie pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, które przeprowadzono w dniach 3 do 7 lipca.

Sondaż dla wpolityce.pl. Duda minimalnie przed Trzaskowskim

W odpowiedzi na pytanie, na kogo "odda Pani/Pan głos w drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbędzie się 12 lipca", 47 proc. ankietowanych wskazało na Andrzeja Dudę, a 46 proc. na Rafała Trzaskowskiego. 7 proc. badanych przyznało, że trudno im powiedzieć. Z sondażu wynika, że wśród osób zdecydowanych, 51 proc. wskazało na ubiegającego się o reelekcję prezydenta (poprzednio 53 proc.), a na jego rywala 49 proc. (47 proc. w poprzednim badaniu).

Udział w wyborach 12 lipca zadeklarowało w badaniu 75 proc. badanych (poprzednio 64 proc.). 56 proc. weźmie w nich udział "zdecydowanie", a 19 proc., że "raczej tak". 17 proc. badanych deklaruje, że nie zagłosuje w II turze (8 proc. "zdecydowanie nie", a 9 proc. "raczej nie"). 8 proc. przyznało, że "trudno powiedzieć".

Wieczór wyborczy 12 lipca będziecie mogli śledzić na radiozet.pl, naszym Facebooku oraz oczywiście na antenie Radia ZET. Zapraszamy!

RadioZET.pl/PAP