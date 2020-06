Andrzej Duda od wtorku jest już w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkał się właśnie z prezydentem Donaldem Trumpem. To ich piąte oficjalnie dwustronne spotkanie i pierwsza wizyta zagranicznej głowy państwa w USA od czasu wybuchu pandemii koronawirusa.

Andrzej Duda rozpoczął swoją kolejną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Wylatując we wtorek wieczorem z lotniska Balice w Krakowie, udał się do Waszyngtonu, gdzie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Będzie to piąte oficjalne spotkanie tych polityków na szczeblu międzynarodowym. Jedno miało miejsce w Polsce (wizyta Trumpa w Warszawie w lipcu 2017 roku), pozostałe odbyły się na terenie USA.

Poza oficjalnymi spotkaniami dwustronnymi prezydenci Duda i Trump spotykali się kilkakrotnie nieformalnie przy okazji rozmów wielostronnych, m.in. szczytów NATO, posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego ONZ, spotkań Forum Ekonomicznego w Davos czy pogrzebu b. prezydenta USA George'a Busha.

Andrzej Duda w USA. Spotka się z Donaldem Trumpem

Andrzej Duda zapowiedział, że rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, współpracy gospodarczej, współpracy w ramach Trójmorza, bezpieczeństwa telekomunikacyjnego i cyberbezpieczeństwa. Podkreślił, że obecna wizyta potwierdza bardzo dobre relacje i silne więzi sojusznicze między Polską i Stanami zjednoczonymi.

Szef Gabinetu Prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski poinformował, że podczas wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu zaplanowano jego spotkanie w cztery oczy z prezydentem USA. Po tej rozmowie obędą się rozmowy planarne delegacji obu krajów; następnie prezydenci Polski i USA spotkają się z przedstawicielami mediów. Rozmowy mają się rozpocząć w środę po godzinie 14 czasu miejscowego (20 czasu polskiego).

Według Szczerskiego Andrzej Duda wraz z Donaldem Trumpem wydadzą wspólne oświadczenie, które będzie podsumowaniem głównych, poruszanych w obu rozmowach tematów. Wymienił dwie duże grupy tematów. Są to - jak mówił - bezpieczeństwo militarne, energetyczne i zdrowotne, a także kwestie rozwoju gospodarczego: inwestycji amerykańskich, inicjatywy Trójmorza oraz rozwoju sieci 5G i połączeń telekomunikacyjnych.

