Sondaż prezydencki dla „SE” zakłada tylko wynik w jednym głosowaniu, gdyby takie odbyło się w tym tygodniu. Kandydat Koalicji Obywatelskiej wciąż jest na fali rosnącej, niemniej wciąż daleko mu do dogonienia Andrzeja Dudy.

PiS i prezydent zdecydowanie górują nad polityczną konkurencją w pierwszej turze. Na Dudę zagłosowałoby według sondażu 41,17 proc. pytanych, co oznacza wzrost o ponad 2,2 pkt proc. względem badania tej samej pracowni z końca maja. Poparcie skoczyło też Trzaskowskiemu (o 1,5 pkt. proc.). Z jednej strony – prezydent Warszawy wciąż korzysta z tzw. efektu świeżości i mobilizacji elektoratu niezadowolonego z rządów PiS. Z drugiej – wciąż traci kilkanaście punktów procentowych do lidera, co oznacza, że w przypadku drugiej tury musi liczyć na przejęcie głosów pozostałych kandydatów na prezydenta.

Sondaż dla "SE": Trzaskowski spolaryzował kampanię

Jeszcze przed zamianą kandydata KO, największe szanse na drugą turę miał bezpartyjny kandydat Szymon Hołownia. Kolejne dni pokazują jednak, że maleje jego szansa na zawalczenie z Dudą.

Wszystko wskazuje na to, że polaryzacja miedzy kandydatami Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej zabiera tlen reszcie stawki w tych wyborach

– ocenił dla „SE” dr Bartosz Rydliński, politolog z UKSW.

Naukowiec zaakcentował też wspomniany „przepływ” wyborców Szymona Hołowni do Rafała Trzaskowskiego. O podobnym przechodzeniu mówi się ws. elektoratu Roberta Biedronia.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 9 i 10 czerwca na próbie 1091 dorosłych Polaków.

RadioZET.pl/Super Express