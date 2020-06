Szymon Hołownia prosi wyborców Rafała Trzaskowskiego, by ci przestali agitować do jego zwolenników na stronie Hołowni na Facebooku. Dziennikarz uzyskał w niedzielnych wyborach prezydenckich trzeci wynik (ponad 13 procent), a już dzień później Trzaskowski przyznał, że zawalczy o wyborców Hołowni, by wygrać rywalizację prezydencką z Andrzejem Dudą.