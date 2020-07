Tomasz Grodzki skomentował wyniki wyborów prezydenckich (według danych z 99,97 proc. obwodów wyborczych). Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda uzyskał 51,21 proc. ważnych głosów, a jego rywal i kandydat KO Rafał Trzaskowski – 48,79 proc.

- Smutku nie ma. Jest wiele podstaw do optymizmu – oceniał nieco zaskakująco marszałek Grodzki. Proszony o wyjaśnienia - bądź co bądź po porażce wyborczej - kontynuował:

Jak miał mało czasu na zebranie podpisów, jakie były nierówne reguły gry, jak cała machina państwa, łącznie z propagandową telewizją zwaną publiczną, a tak naprawdę rządową, rzuciła się po to, by go oczernić, żeby zrobić z niego łajdaka. I to wszystko razem przyniosło obozowi rządzącemu wygraną ledwo-ledwo