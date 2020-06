Trzaskowski obiecuje pomoc w opłaceniu wkładu własnego na mieszkanie

Wrócimy do programów, gdzie będzie państwo pomagać młodym ludziom w opłaceniu wkładu własnego na mieszkanie. Dzisiaj ten wkład własny dochodzi nawet czasami do 30 proc., nikogo na to nie stać - mówił w środę w Rzeszowie kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Podczas spotkania z mieszkańcami Rzeszowa Trzaskowski podkreślił, że kiedy mowa o młodych ludziach "musimy myśleć o mieszkaniach".

"Zobaczcie, były programy poprzedniego rządu, które przynosiły prawdziwe mieszkania. Dzisiaj +Mieszkanie Plus+ - prawie żadnych pozytywnych rezultatów" - stwierdził. Dodał, że młodzi ludzie również "mówią: +sprawdzam+, mówią: +dosyć mamy polityków, którzy obiecują pewne rzeczy istotne dla nas i którzy później nie są w stanie wywiązać się z tych obietnic przez pięć lat swoich rządów+".

"Pamiętamy obietnice tanich mieszkań - 100 tys. mieszkań będzie w budowie. Dzisiaj byłem tutaj, w Rzeszowie, na pustej, mokrej łące, niestety tych mieszkań nawet nie zbudowano tysiąca. To są właśnie pytania, które dzisiaj trzeba zadawać, bo decyzje dotyczące mieszkań będą determinowały naszą przyszłość i przyszłość młodych ludzi" - wskazał kandydat KO na prezydenta.

Trzaskowski zapowiedział powrót "do tych programów, gdzie państwo będzie pomagać młodym ludziom w opłaceniu wkładu własnego". "Dzisiaj ten wkład własny dochodzi nawet czasami do 30 proc. Nikogo na to nie stać. Tak, będziemy wspierali samorządy, które same - tak jak w wielu naszych miastach i miasteczkach - wspierają tego typu programy budowania mieszkań na tani wynajem. To jest prawdziwe rozwiązywanie dzisiejszych problemów. O tym dzisiaj powinniśmy rozmawiać znowu, patrząc w przyszłość" - powiedział.

