Trzaskowski idzie na wojnę z TVP. Przed debatą składa pozew

Rafał Trzaskowski pozywa przed debatą prezydencką TVP. Jak ustaliła „Wyborcza”, włodarz Warszawy za naruszenie dóbr osobistych przez podawanie na jego temat „niezwykle tendencyjnych informacji” domaga się od TVP 100 tys. zł na WOŚP i przeprosin przed głównym wydaniem „Wiadomości”. I to przez kilka dni.

Na 11 dni przed wyborami w TVP odbędzie się debata prezydencka. W studiu telewizji publicznej dojdzie do kluczowego starcia, a weźmie w nim udział – jak wynika z sondaży prezydenckich – główny kontrkandydat Andrzeja Dudy, Rafał Trzaskowski. Sam Trzaskowski na Twitterze napisał: "Trudno zakładać, że wybieramy się tam na równe starcie kandydatów w wyborach prezydenckich. Ale to być może niepowtarzalna okazja, by mieć 6 minut możliwości wypowiedzi w TVP na żywo. Obiecuję, że wykorzystam każdą sekundę". - Tak, świadomie idziemy na zderzenie z telewizją Jacka Kurskiego - usłyszała w sztabie wyborczym kandydata PO „Gazeta Wyborcza”.

>> PROGRAM WYBORCZY Rafała Trzaskowskiego: wybory 2020 [POGLĄDY, POSTULATY]

To właśnie „Wyborcza” poinformowała w środę, że prezydent Warszawy tuż przed pojedynkiem w TVP zamierza pozwać publicznego nadawcę. Trzaskowski ma domagać się przeprosin przez pięć dni przed głównym wydaniem "Wiadomości". W przygotowanym oświadczeniu słowo "przepraszam" pada 5 razy. Co więcej, chce, by TVP wpłaciła 100 tysięcy na rzecz WOŚP.

Trzaskowski pozywa TVP

"TVP przekazała wiele nieprawdziwych informacji, które w sposób dotkliwy oraz intencjonalny naruszyły dobra osobiste powoda. Działania telewizji są przykładem niewywiązania się z zasad wykonywania pracy dziennikarza" - napisano w pozwie.

Podano przy tym kilka przykładów tych – jak czytamy – nierzetelnych informacji. Jednym z nich jest niedawny materiał "Wiadomości" o tym, że "Trzaskowski odbierze Polakom 200 miliardów". Według dziennikarzy TVP kandydat KO jako prezydent zrealizowałby żydowskie roszczenia majątkowe z puli pieniędzy przeznaczonych m.in. na 500 plus.

Do pozwu została dołączona lista świadków. Wśród nich są m.in. Jacek Kurski (obecnie członek zarządu), redaktor naczelny portalu TVP.Info Samuel Pereira czy szefowa i twarz "Wiadomości" Danuta Holecka.

RadiOZET.pl/Gazeta Wyborcza