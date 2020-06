Nad Warszawą przeszła w poniedziałek ogromna ulewa, która poskutkowała podtopieniem wielu ulic i fragmentów dzielnic oraz ponad 700 zgłoszeniami do straży pożarnej. TVP Info wykorzystało jednak pogodę do uderzenia w Rafała Trzaskowskiego, którego akurat wtedy nie było w mieście. Na ekranie pojawiały się wymierzone w niego paski, a komentatorzy na serio zastanawiali się nawałnica i opady deszczu to "kwestia sił natury".