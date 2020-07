Rafał Ziemkiewicz w programie "W tyle wizji" odniósł się do problemów zdrowotnych Jerzego Stuhra. Aktor trafił do szpitala z podejrzeniem udaru mózgu. Prawicowy publicysta zasugerował, że mogło mieć to związek z wyborami i "antypisowską zajadłością" aktora.

Jerzy Stuhr w nocy z niedzieli na poniedziałek został zabrany do szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jego stan jest ciężki. Według informacji "Gazety Wyborczej", która powołała się na relację żony aktora, trafił on do placówki w związku z podejrzeniem udaru mózgu.

Wiadomość potwierdził także jeden z przyjaciół Stuhra Jerzy Radziwiłowicz. "Przed chwilą do mnie dotarła informacja, że Jerzy Stuhr trafił do szpitala, ale nic więcej nie wiem – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.

We wtorek Maciej Stuhr powiedział Radiu ZET, że jego ojciec "powoli wraca do siebie".

Ziemkiewicz kpi ze stanu zdrowia Stuhra "W tyle wizji"

W poniedziałek Rafał Ziemkiewicz prowadził na antenie TVP Info program "W tyle wizji". To właśnie wtedy media obiegła wiadomość o kłopotach zdrowotnych filmowego "Wodzireja". Prawicowy publicysta dał do zrozumienia, że "miało to związek" z wyborami i "antypisowską zajadłością" aktora.

Poszły takie wiadomości, których przez delikatność się nie wrzuca w obieg publiczny, że jeden ze sławnych aktorów starszego pokolenia słynący z zajadłości antypisowskiej wylądował tej nocy wyborczej w szpitalu

- powiedział w trakcie programu Ziemkiewicz. I dodał, że "prawdopodobnie miało to związek" z wynikiem wyborów.

Jerzy Stuhr w swoich wypowiedziach nigdy nie ukrywał, że nie jest zwolennikiem urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy i partii, z której się wywodzi.

Dziennikarz nawiązał także do choroby Tomasza Lisa, który w 2019 roku przeszedł udar mózgu.

Niech to też będzie przestrogą dla tych, co jak Tomasz Lis dali się podniecić tym TVN-om

- podsumował Ziemkiewicz.

To nie pierwszy raz, kiedy Jerzy Stuhr ma poważne problemy ze zdrowiem. W 2011 roku u aktora zdiagnozowano raka krtani. Z kolei w 2016 roku trafił do szpitala z powodu zawału serca.

RadioZET.pl/"Gazeta Wyborcza"/Wirtualna Polska