W wyborach prezydenckich, które odbędą się 28 czerwca 2020 roku finalnie wystartuje nie 10, a 11 kandydatów. Decyzją Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, 11 kandydatem w wyborach będzie Waldemar Witkowski z Unii Pracy. Witkowski złożył kilka dni temu skargę na uchwałę PKW, która odmówiła mu prawa do rejestracji kandydatury po tym, gdy uzupełnił brakujące podpisy poparcia.

Jedyną skargą, którą uwzględnił Sąd Najwyższy jest skarga Waldemara Witkowskiego. "Sąd Najwyższy uznał, że w sytuacji, w której kandydat (...) złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach wyznaczonych na dzień 28 czerwca 2020 r. i przedstawił podpisy poparcia, udzielone przez co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wyboru do Sejmu RP, to prokonstytucyjna wykładnia przepisów tej ustawy przemawia za uznaniem, że w ten sposób spełnił wymóg wynikający z art. 127 ust. 3 Konstytucji RP" - podkreślono w komunikacie.

Waldemar Witkowski jedenastym kandydatem w wyborach prezydenckich

"Nie ma przy tym znaczenia, że część podpisów poparcia została złożona w związku z wyborami wyznaczonymi na 10 maja 2020 r., a część – z wyborami wyznaczonymi na 28 czerwca 2020 r. Istotne jest, że kandydat wykazał się łącznie poparciem ponad 100 000 obywateli" - podano w komunikacie SN.

Poinformowano również, że uwzględnienie skargi na uchwałę PKW oznacza "konieczność niezwłocznej rejestracji kandydata przez PKW".

Jak poinformowano w komunikacie, kolejne trzy skargi na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej, które zostały rozpoznane w piątek, zostały przez Sąd Najwyższy oddalone.

RadioZET.pl/ PAP/ Sąd Najwyższy