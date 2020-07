Jadwiga Emilewicz w Radiu ZET: Uszanujemy każdy wynik wyborów

Według sondażu exit poll, w II turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda uzyskał 50,4 proc., a Rafał Trzaskowski 49,6 proc. Różnica między kandydatami jest minimalna.

- Rafałowi Trzaskowskiemu udało się zredukować dystans. Jego praca w ciągu ostatnich tygodni przyniosła bardzo dobry efekt dla KO – komentuje gość Radia ZET. - Pan prezydent brał udział w bardzo długim wyścigu a Rafał Trzaskowski wbiegł na boisko i dobrze wykorzystał czas, który został mu dany – ocenia wicepremier.

Pytana przez Beatę Lubecką o to, co będzie, jeśli Andrzej Duda przegra, Jadwiga Emilewicz odpowiada: - Uszanujemy każdy wynik wyborów, bez względu na wynik – on będzie ważny.

Emilewicz podkreśla, że wybory odbyły się zgodnie z prawem i dodaje, że ten, który wygra, będzie miał mocny mandat, z dużym poparciem Polaków.

Jadwiga Emilewicz zaznacza, że reelekcja Andrzeja Dudy jest Polakom bardzo potrzebna, bo rząd z prezydentem powinien dobrze współpracować. - Chciałam podziękować wszystkim Polakom. Ta rekordowa frekwencja to niezwykła rzecz. Demokracja w Polsce jest niezwykle żywotna i jasno obecna – komentuje gość Radia ZET.