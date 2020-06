Kosiniak-Kamysz: nie podpiszę ustawy o małżeństwach homoseksualnych

Władysław Kosiniak-Kamysz był gościem programu Onet Rano. Kandydat prezydenta był pytany między innymi o związku partnerskie i małżeństwa homoseksualne.

Władysław Kosiniak-Kamysz o związkach partnerskich

"Pytanie o związki partnerskie pojawia się w każdych wyborach, są politycy, którzy bardzo dużo obiecują i inni, którzy w ogóle nie dotykają tego tematu" - powiedział w Onet Rano Kosiniak-Kamysz. "To odwołajmy się do głosu naszych rodaków w referendum" - przekazał szef PSL. "Jeżeli politycy z różnych opcji nie potrafili tej sprawy rozstrzygnąć, to odwołajmy się do referendum" - zaproponował kandydat na prezydenta.

"Jeśli zapytalibyśmy, czy ma być dostęp do informacji medycznej, dziedziczenie dla osób, które mieszkają ze sobą, żyją ze sobą dwadzieścia, trzydzieści lat, to najpierw odpowiem jako lekarz: tak, ja to rozumiem, trudno jest nie udzielać takich informacji osobom, które ze sobą żyją przez tak długi okres — wyjaśnił lider ludowców. Według Kosiniaka-Kamysza "na takie pytanie Polacy w większości odpowiedzieliby na tak".

Gdyby było pytanie o małżeństwa homoseksualne i adopcje przez nie dzieci to uważam, że odpowiedzieliby "nie". I ja też bym takiej ustawy nie podpisał

- zadeklarował Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kandydat na prezydenta sprecyzował, że "na sprawy związane z dostępem do informacji, dziedziczeniem, ułatwieniem życia, tak, taką ustawę bym podpisał; w sprawie małżeństw homoseksualnych i adopcję przez nie dzieci, bym nie podpisał".

RadioZET.pl/Onet Radio