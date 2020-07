Nowacka o wyniku Biedronia: ''Część jego sztabu chciała go osłabić''

W niedzielę, 28 czerwca odbyła się I tura wyborów prezydenckich. Startujący Robert Biedroń z Lewicy zdobył 2,22 procent głosów wyborców. Nowacka z KO w programie Tłit Wirtualnej Polski skomentowała jego wynik.

"Jest mi przykro z powodu słabego wyniku Roberta Biedronia w wyborach; część jego sztabu chciała go osłabić, pozbyć się politycznej konkurencji" — powiedziała w programie Tłit posłanka KO Barbara Nowacka.

Nowacką zapytano także o to, czy nie jest jej żal Roberta Biedronia. Ta opowiedziała, że jest jej przykro, bo go lubi i ceni.

Jeszcze dwa lata temu miał 20 proc. w sondażach, szedł dobrze, wydarzyło się pewnie wiele rzeczy złych. Chyba najsmutniejszym momentem było, kiedy część jego sztabu krzyczało "sprawdzamy się, zobaczmy siłę Lewicy". Gdzieś wewnętrznie wiedzieliśmy, że tak naprawdę robią to po to, by go osłabić, pozbyć się politycznej konkurencji po swojej stronie i żeby było więcej przestrzeni dla panów, którzy stali w drugim szeregu