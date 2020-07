"Przed nami kluczowy wybór. Albo pan prezydent Andrzej Duda i stabilny rozwój, albo wetokracja, weto dla weta, niemożliwość współpracy. Widzimy, co on (Trzaskowski) robi, co on wygaduje. Zmienia zdanie jak rękawiczki. Tak pieje, jak wiatr zawieje" - powiedział na wiecu wyborczym premier Mateusz Morawiecki.

Premier Polski ostro o Rafale Trzaskowskim

Mateusz Morawiecki na konferencji w Kowalewie Pomorskim dodał, że rząd PiS wpisał na listę stu obwodnic także tę dla tego miasta. Poinformował, że będzie ona niedługo realizowana. Polityk ocenił, że współpraca z Andrzejem Dudą jest gwarancją kontynuowania polityki rozwoju skierowanej do całej Polski - do wszystkich miejscowości, wsi, a także małych miasteczek.

Wystrzegajmy się takiego polityka jak pan Trzaskowski. On powiedział, że marzyłby o udzieleniu ślubu parze homoseksualnej. To są jego słowa. Parę dni wcześniej marzył o tym jego zastępca — pan Rabiej, który ma plan adopcji dzieci przez pary homoseksualne. To "plan Rabieja". Uważajmy na ten plan. Pan Trzaskowski zgadzał się na parady równości, których głównym postulatem jest adopcja dzieci przez pary homoseksualne

- ocenił Morawiecki.

Morawiecki dodał także, że sztab Trzaskowskiego urządza dziś "teatrzyk", "kabaret polityczny", "marketing" i "bal przebierańców". Premier zwrócił się także bezpośrednio do Rafała Trzaskowskiego. "Czekam kolejny dzień i pytam, gdzie są te podatki, które obniżaliście, gdzie są te wypełnione obietnice po wyborach na prezydenta Warszawy? To są złamane obietnice, a nie wypełnione. To jest polityka pana Trzaskowskiego" - powiedział szef Rządu.

Morawiecki poinformował, że do doradców Rafała Trzaskowskiego dołączyli — Janusz Palikot, Roman Giertych i Sławomir Nitras. "Takich ma on trzech tenorów. Boże, broń przed takimi" - mówił do mieszkańców Kowalewa Pomorskiego premier.

Rafał Trzaskowski odpowiada

"Niech pan nie jeździ po kraju i nie robi kampanii, tylko niech się pan zabierze za służbę zdrowia" - powiedział kandydat KO, zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego.

Trzaskowski podkreślił, iż chciałby, żeby 6 proc. PKB było rocznie przeznaczane na służbę zdrowia.

I wiem, gdzie znaleźć te pieniądze, dlatego że dzisiaj rządzący proponują nam gigantomanię, proponują nam jedno z największych lotnisk na świecie, zamiast zająć się służbą zdrowia

- podkreślił Rafał Trzaskowski.

"Może chociaż raz to pan prezydent Andrzej Duda wykonałby telefon w drugą stronę i namówił prezesa (PiS), który podejmuje wszystkie decyzje w tym kraju, żeby pomógł szpitalom powiatowym" - mówił Trzaskowski. "Panie prezydencie, niech pan zadzwoni do prezesa, póki jeszcze prezes jest w polskiej polityce, i poprosi go o pomoc" - powiedział Trzaskowski.

RadioZET.pl/PAP