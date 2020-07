''My. Od kuchni''. Do sieci trafiło wideo o Rafale Trzaskowskim i jego żonie

"Wiele osób czuje to, co my, że to są wyjątkowe wybory i że mają ogromne znaczenie, więc robimy wszystko, co możemy, żeby przekonać innych, że warto" - podkreślają w filmie Rafał i Małgorzata Trzaskowscy.

Wybory 2020. "My. Od kuchni" - film o Trzaskowskich

W wideo "My. Od kuchni" Rafał i Małgorzata Trzaskowscy opowiadają m.in. o tym, jak się poznali. Żona kandydata KO wspomina dzień, w którym pierwszy raz ujrzała Rafała. Wpadła jej wtedy zabawna myśl, że to on będzie jej mężem. Choć jak dodała — wtedy jeszcze się nie znali. Natomiast Rafał Trzaskowski pytany o, to kiedy zrozumiał, że Gosia to kobieta do końca życia żartował, że w "kościele, jak ksiądz celebrował".

Starający się o urząd prezydenta Trzaskowski dodał, że w związku to jego żona jest tym "złym policjantem", a on tym "dobrym". Wyznał też, że w ich domu to Małgorzata gotuje częściej.

I nasz syn nie wyobraża sobie innej kuchni, tylko musi być schabowy albo rolady i dużo ziemniaków

- powiedział Rafał Trzaskowski.

Małgorzata Trzaskowska dodała natomiast, że jej mąż lubi eksperymentować w kuchni.

Ja lubię eksperymentować i moja córka, tylko się pyta, kiedy ojciec gotuje, bo wtedy będzie dobrze

- powiedział kandydat KO.

Małgorzata Trzaskowska nawiązała także do aktywności, którymi chciałaby się zająć, gdyby jej mąż wygrał wybory. Dodała także, że "wiele osób czuje to, co my, że to są wyjątkowe wybory i że mają ogromne znaczenie" - podkreśliła żona kandydata KO.

RadioZET.pl/PAP