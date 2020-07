Wybory 2020. Olga Tokarczuk: ''List do Rafała Trzaskowskiego to fałszywka''

W internecie można natknąć się na list zaadresowany do Rafała Trzaskowskiego, który brał udział w wyborach prezydenckich. "Rafał, dziękuję Ci. Za to, że choć na chwilę przywróciłeś mi nadzieję. Za to, że czułam się bezpieczniej, bo byłeś w grze. Za Twój szczery uśmiech i inteligencką twarz. Za to, że czytasz książki, co skutkuje sensownymi zdaniami wielokrotnie złożonymi, gdy do mnie przemawiasz" - czytamy w liście.

Olga Tokarczuk nie jest autorką listu do Trzaskowskiego

Autorką listu do Rafała Trzaskowskiego miała być laureatka literackiej Nagrody Nobla — Olga Tokarczuk. Jednak w rzeczywistości list napisała Anna Saraniecka, pisarka i autorka tekstów piosenek.

Do wpisu w mediach społecznościowych Saraniecka dodała zdjęcie Rafała Trzaskowskiego i Olgi Tokarczuk. Fotografia została wykonana w trakcie kampanii prezydenckiej.

Do listu odniosła się sama noblistka. Olga Tokarczuk wystosowała oficjalnie oświadczenie, w którym wyjaśniła, że nie jest autorką tych słów.

Chciałabym poinformować, że krążący w mediach społecznościowych "list" do Rafała Trzaskowskiego jest fałszywką, która nie pochodzi ode mnie. Bardzo proszę o nierozpowszechnianie go oraz, tam, gdzie to możliwe, o poinformowanie udostępniających, że to fejk

- zaapelowała Olga Tokarczuk.

RadioZET.pl