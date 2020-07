Wybory 2020. Rafał Trzaskowski spotka się z nauczycielami i rolnikami

Rafał Trzaskowski nie odpuszcza przed II turą wyborów prezydenckich. Kandydat KO nadal walczy o głosy. We wtorek odwiedzi województwa wielkopolskie oraz kujawsko-pomorskie.

II tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę, 12 lipca. Rafał Trzaskowski, jak i jego kontrkandydat, Andrzej Duda walczą o głosy. We wtorek kandydat KO pojawi się w dwóch województwach.

Wybory 2020. Wtorkowa trasa Rafała Trzaskowskiego

Sztab wyborczy kandydata KO zapowiedział, że we wtorek, 7 lipca Rafał Trzaskowski pojawi się w dwóch województwach - wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. O godzinie 9:00 zaplanowana jest konferencja prasowa w Lesznie. Następnie o 10:15 Trzaskowski spotka się z sadownikami w Krzycku Wielkim. Kandydat KO pojawi się także w Łagiewnikach Kościelnych (gmina Kiszkowo) - tam o 12:45 spotka się z nauczycielami, a o godzinie 13:15 zapowiedziany jest briefing prasowy w tej miejscowości. Kolejny przystanek to Gniezno - tam Trzaskowski spotka się z mieszkańcami o 16:00. We wtorek zapowiedziane jest także jeszcze spotkanie z rolnikami w gminie Sadki. Odbędzie się ono o 18:30.

Spotkania Rafała Trzaskowskiego, wtorek, 07.07. 2020

Leszno (konferencja prasowa) - 9:00

Krzycko Wielkie - 10:15

Łagiewniki Kościelne 14 - 12:45 (spotkanie z nauczycielami) 13:15 (z mieszkańcami)

Gniezno, Rynek - 16:00

Gmina Sadki - 18:30.

RadioZET.pl/PAP