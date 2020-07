Ranking zaufania. Bosak, Hołownia i Trzaskowski z rekordowymi wynikami

Andrzej Duda zajął w lipcowym rankingu pierwsze miejsce. Do kandydata PiS zaufanie deklaruje 50% - jest to o 8,7% więcej w porównaniu do sondażu z czerwca. Ostatni raz starający się o reelekcję prezydent otwierał ranking w marcu. W lipcu uzyskał najlepszy od kilku miesięcy wynik. Lepszy miał tylko w listopadzie 2017 roku. Wtedy uzyskał 51,1% - przekazał portal onet.pl.

Ranking zaufania. Podium

Zaraz po Andrzeju Dudzie, drugie miejsca zajął premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu cieszy się zaufaniem u 47,1% Polaków. Tu także odnotowuje się niewielki wzrost (+0,3%). Morawiecki, nigdy wcześniej nie otrzymał tak wysokiego wskaźnika, jest to jego osobisty rekord.

Na trzecim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski. Kandydat KO na prezydenta w II turze wyborów jest darzony zaufaniem u 43,6% badanych. Jest to wzrost o 6,4%. Jak informuje Onet, Trzaskowski w tym rankingu pojawił się pierwszy raz miesiąc temu. Jednak w grupie przedstawicieli opozycji notuje najlepszy wynik od półtora roku.

Ranking zaufania. Rekordowe wyniki u Bosaka i Hołowni

Zaraz za podium na czwartym miejscu uplasował się Szymon Hołownia. Kandydat niezależny w I turze wyborów prezydenckich cieszy się zaufaniem u 43% ankietowanych. Odnotowano wzrost o 9,2%. Jest to rekord Hołowni, który debiut w tym rankingu zaliczył w grudniu 2019 roku.

Na piątym miejscu znalazł się Łukasz Szumowski. Minister Zdrowia w lipcu cieszył się zaufaniem u 38,3% respondentów. Jest to spadek o -4,1%. Warto przypomnieć, że Szumowski w kwietniu odnotował wynik 51,1% zaufania wśród badanych.

W pierwszej dziesiątce pojawili się także:

Jarosław Kaczyński 36,7% (+1,7%)

36,7% (+1,7%) Zbigniew Ziobro 32,9% (+1,4%)

32,9% (+1,4%) Władysław Kosiniak-Kamysz 31,7% (-6,4%)

31,7% (-6,4%) Donald Tusk 31,3% (-0,8%)

31,3% (-0,8%) Robert Biedroń 27,7% (+0,2%).

W drugiej dziesiątce zestawiani uplasował się między innymi Krzysztof Bosak. Jego wynik zasługuje na uwagę, gdyż kandydat Konfederacji cieszy się zaufaniem u 25,4% respondentów. Jest to największy wzrost wśród wszystkich osób w zestawieniu — wynosi on 12,2%.

