Robert Biedroń z nową kampanią. "Ważnym graczem będzie Aleksander Kwaśniewski"

Robert Biedroń skomentował start nowego kandydata Koalicji Obywatelskiej - Rafała Trzaskowskiego. Według niego prezydent Warszawy oraz jego partia, nie są wiarygodni, kiedy mówią o likwidacji umów śmieciowych oraz wzroście wydatków na służbę zdrowia.

Robert Biedroń z nową kampanią

W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej Robert Biedroń zapowiedział restart swojej kampanii wyborczej. Polityk dodał, że nowe pomysły będzie wdrażał w trakcie swojej trasy po Polsce.

W środę robimy restart kampanii, ale nie dlatego, że pojawił się nowy kandydat, bo to dla nas nie ma znaczenia. Kampania, którą przygotowywaliśmy na czas przed pandemią, po prostu nijak się ma do rzeczywistości, kiedy ludzie tracą pracę, kiedy są niepewni przyszłości, kiedy chcą wrócić do normalności. Od środy ruszamy z nową siłą, z nową kampanią, z nowym programem

- powiedział Robert Biedroń.

Polityk poinformował także, że dojdzie do fundamentalnej zmiany. "Współszefową sztabu z Tomaszem Trelą będzie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - jedna z najbardziej popularnych posłanek Lewicy, aktywistka miejska, ekspertka, wrocławianka, która z ostatniego miejsca zrobiła w wyborach parlamentarnych świetny wynik" - wyjaśnił kandydat na prezydenta.

Robert Biedroń zapowiedział, że od środy rusza w trasę i będzie jeździł po Polsce. "Będę się spotykał, będę organizował okrągły stół, do którego będę zapraszał mieszkańców — pierwszy już w czwartek na Śląsku z rodzinami górniczymi" - skwitował polityk. Dodał, że będzie chciał "pokazać Polskę, której nie widać z Warszawy". W związku z tym ruszają z hasłem "Polska to coś więcej".

Robert Biedroń: "Polska to coś więcej"

Biedroń zdradził, że ważnym graczem z kampanii będzie Aleksander Kwaśniewski. Dodał on, że były prezydent będzie bardzo zaangażowany. Kandydat Lewicy na prezydenta skomentował także program wyborczy Rafała Trzaskowskiego, nowego kandydata PO na prezydenta.

Jeżeli Platforma Obywatelska przez lata prywatyzowała szpitale, nie zwiększała nakładów na służbę zdrowia, Rafał Trzaskowski tego nie zrobił w Warszawie, to co się nagle stanie, że to się odmieni? To jest inna filozofia myślenia o państwie. My uważamy, że prywatyzacja usług publicznych, to nie jest dobry kierunek, a w myśleniu Rafała Trzaskowskiego to widać wyraźnie

- zaznaczył Biedroń.

Prezydent dodał także, że prywatyzacja mediów publicznych nie jest dobrym pomysłem, gdyż część Polaków została odcięta od informacji. Kandydat skomentował, że pomysł PO na umowy śmieciowe. "Sam Rafał Trzaskowski, a sprawdzałem to ostatnio, ma 400 umów śmieciowych u siebie w urzędzie miasta. Platforma nie zrobiła nic, żeby to zmienić, co więcej - pogłębiała tę katastrofę z wypychaniem ludzi na umowy śmieciow".

Robert Biedroń zdradził w wywiadzie, że nie boi się aktualnych niskich sondaży, gdyż kampania trwa jeszcze 5-6 tygodni "więc tu jeszcze się wszystko wydarzy".

RadioZET.pl/PAP