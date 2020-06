"Nie pozwolimy zmarnować Polski, nie oddamy jej Rafałowi Trzaskowskiemu; wygramy te wybory" - powiedział podczas wieczoru wyborczego szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Wybory 2020. Terlecki komentuje wynik I tury

Ryszard Terlecki pytany był przez dziennikarzy m.in. o wyniki pierwszej tury. Polityk stwierdził, że "chcielibyśmy, żeby wynik był taki, jak prawdopodobnie jest na Podkarpaciu”.

Przez te dwa tygodnie będziemy zabiegali o to, aby ten wynik był taki. Nie pozwolimy zmarnować Polski, nie oddamy jej Trzaskowskiemu. Wygramy te wybory

- dodał Terlecki.

Szefa PiS zapytano także o błędy w kampanii wyborczej. Terlecki stwierdził, że popełniano różne błędy, jak to się zawsze zdarza podczas kampanii wyborczej. Ale – zaznaczył - była to bardzo ciężka praca, którą przede wszystkim wykonywał pan prezydent Duda i za to trzeba mu dziękować. „Myślę, że tak będzie przez te dwa tygodnie i że wygramy” – powiedział.

Polityka zapytano też o to, czy Jarosław Gowin, szefa Porozumienia pomógł w kampanii. Terlecki powiedział wtedy, że "gdyby nie Jarosław Gowin, to byśmy półtora miesiąca byli po wyborach, wygranych wyborach, ale trudno, jest jak jest”.

RadioZET.pl/PAP