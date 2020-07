Święta Katarzyna. Siostry zakonne głosowały za podopiecznych? 100% uzyskał Duda

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym we wsi Święta Katarzyna w ostatnich wyborach prezydenckich Andrzej Duda zdobył 100% głosów. "Gazeta Wyborcza" dotarła do nagrań, w których pensjonariusze potwierdzają, że "karty do głosowania wypełniały zakonnice".