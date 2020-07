Wybory 2020 do powtórki? Były szef PKW Wojciech Hermeliński w rozmowie z Onetem odniósł się m.in. do sytuacji osób, które głosowały za granicą. Ostrzegł, że prawdopodobnie należy liczyć się z dużą liczbą protestów wyborczych.

Przypomnijmy, że według podanych przez PKW nieoficjalnych wyników, II turę wyborów 2020 wygrał Andrzej Duda, uzyskując tym samym reelekcję na stanowisku prezydenta RP. Duda zdobył 51,21 proc. głosów, zaś Rafał Trzaskowski - 48,79 proc.

Ogromna mobilizacja wyborców zauważalna była za granicą. W Chorwacji ludzie stali w kolejkach do polskiego konsulatu do późnych godzin nocnych. Podobna sytuacja miała miejsce w polskich kurortach nad Morzem Bałtyckim, między innymi w Juracie.

W niedzielę pojawiło się wiele doniesień o tym, że znaczna część Polaków mieszkających za granicą nie otrzymała pakietów wyborczych. To samo spotkało również tych, którzy przed I turą wyborów 2020 wyjechali na wakacje i po powrocie nie mogli już oddać głosu w swoim lokalu wyborczym.

Ten problem, jak czytam, dotyczył ok. 200 tys. osób. Pewnie część z nich wybrała się na wakacje przed pierwszą turą i dopisała się do spisu za pomocą ePUAP. Z tego co mówili ci wyborcy, w momencie kiedy składali wniosek o dopisanie się, nie było informacji o tym, że w drugiej turze będą musieli zagłosować w tym samym miejscu