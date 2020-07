Wybory 2020 niezgodne z konstytucją? Stępień: ”Są przesłanki do unieważnienia”

Unieważnienie wyborów prezydenckich jest możliwe? Dzień po drugiej turze wyborów prezydenckich na radiozet.pl opisaliśmy słowa byłego szefa PKW. Wojciech Hermeliński ostrzegł, że w związku z nieotrzymaniem pakietów wyborczych przez wielu obywateli naszego kraju, należy liczyć się z protestami wyborczymi. Pierwsze z nich dotarły we wtorek do Sądu Najwyższego. Wcześniej o „ogromnej skali nieprawidłowości” podczas wyborów prezydenckich 12 lipca mówili Barbara Nowacka i Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Kolejni internauci donoszą, że z zaświadczeniem o prawie do głosowania oddali głos poza miejscem zamieszkania, a po udaniu się do swojej komisji wyborczej okazywało się, że ich nazwisko mimo to widnieje na liście. Oznacza to, że teoretycznie głos mogli oddać dwa razy.

Głos ws. tematu unieważnienia wyborów zabrał również były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Jerzy Stępień w rozmowie z TOK FM stwierdził, że wybory prezydenckie 28 czerwca i 12 maja przeprowadzono w niekonstytucyjnych terminach. – Moim zdaniem powinno się poczekać do 6 sierpnia, czyli końca kadencji Andrzeja Dudy i dopiero wtedy rozpisać nowe głosowanie na podstawie przepisów o opróżnieniu urzędu prezydenta – stwierdził Stępień.

Były prezes TK zauważa, że skrócenie czasu składania protestów wyborczych do zaledwie trzech dni jest przykładem ''legislacyjnych niejasności'' i może stanowić podstawę do unieważnienia wyborów.

Jednak miejmy świadomość, że po to zmieniono ustawę o Sądzie Najwyższym i wprowadzono Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, żeby niespodzianka dla rządzących nie mogła się zdarzyć. To było ze strony władzy dalekowzroczne posunięcie. Mam obawy co do niezależności tej izby

- powiedział w TOK FM Jerzy Stępień.

Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich

PKW podała oficjalne wyniki wyborów w poniedziałek na wieczornej konferencji prasowej. W drugiej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda uzyskał 51,03 proc. głosów, Rafał Trzaskowski - 48,97 proc. Frekwencja wyborcza w drugiej turze głosowania wyniosła 68,18 proc. Polacy mimo pandemii koronawirusa ustanowili rekord frekwencji w wyborach prezydenckich w XXI wieku.

21 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się uroczyste przekazanie Andrzejowi Dudzie uchwały o wynikach wyborów.

RadioZET.pl/TOK FM