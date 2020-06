Adrian Zandberg, współprzewodniczący Partii Razem oraz poseł Lewicy, był w poniedziałkowy poranek gościem porannej audycji w Radiu ZET. Rozmowa z Beatą Lubecką poświęcona była przede wszystkim zbliżającym się wyborom prezydenckim.

- Nie ma tajemnicy, że siłą Roberta jest kampania bezpośrednia i bezpośredni kontakt z ludźmi. Tego przez parę tygodni zabrakło – oceniał Zandberg. Jego zdaniem sondaże, które publikowane są teraz, nie są miarodajne.

Ważne będzie, jak będą wyglądały sondaże za tydzień albo 1,5 tygodnia

– dodaje polityk. Gość Radia ZET uważa, że w trakcie kampanii za mało rozmawia się o programach kandydatów a za dużo „o tym, jakby to były wyścigi konne”. - Sens demokracji jest nieco większy niż wyścigów konnych – chodzi w niej o treść a nie o obstawianie wyników bukmachera – dodał, dopytywany o sondaże.

Zandberg o Biedroniu i wyborach prezydenckich

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy miał propozycję startu w wyborach prezydenckich, Adrian Zandberg odpowiada, że „każdy ma swój czas w polityce”. Polityk Lewicy ocenił to w następujących słowach:

Podchodzę ze skromnością do tego typu rozważań. Nie mam bardzo dużego doświadczenia i byłoby nie na miejscu, gdybym z tym dość skromnym doświadczeniem i w zupełnie innej pozycji politycznej kandydował na urząd prezydencki.

Skok sondażowy kandydata KO? - Wyborcy, którzy zniechęcili się do wyborów po kampanii pani Kidawy-Błońskiej, powoli wrócili do Rafała Trzaskowskiego. Stąd wrażenie wzrostu sondażowego, które bardzo umiejętnie sztab Trzaskowskiego podtrzymuje. Ale to się kończy – uważa gość Radia ZET. - Wszyscy wiemy ile razy już obóz PO, startując w tej konwencji, przegrywało z obecną władzą – dodaje.

Zdaniem Zandberga ta kampania jest „przedziwna”. - Jak pani spojrzy na to, kto miał być nową nadzieją, która za chwilę wszystko zmieni, to takich kandydatów było wielu. Najpierw Kidawa-Błońska, potem Kosiniak-Kamysz, potem swój tydzień miał Hołownia, teraz Trzaskowski. A liczy się ostatni tydzień – komentuje gość Beaty Lubeckiej.

Wybory prezydenckie 2020

Wybory prezydenckie mają się odbyć w niedzielę 28 czerwca, a ewentualna (choć biorąc po uwagę sondaże coraz bardziej prawdopodobna) II tura zaplanowana jest na 12 lipca. Głosowanie odbędzie się w systemie hybrydowym - częściowo korespondencyjnie, a częściowo w lokalach wyborczych przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

W wyborach startują: ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda (popierany przez PiS), Rafał Trzaskowski (KO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). Robert Biedroń (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja) oraz kandydaci niezależni: Szymon Hołownia, Paweł Tanajno, Stanisław Żółtek, Mirosław Piotrowski i Marek Jakubiak.

RadioZET.pl