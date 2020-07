Druga tura wyborów prezydenckich trwa w całej Polsce. Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7.00. Głosowanie zakończy się o godzinie 21 - do tego czasu trwa cisza wyborcza. Komenda Powiatowa Policji w Końskich poinformowała, że w niedzielne popołudnie na numer 112 zadzwonił 46-letni obywatel Ukrainy.

Mężczyzna poinformował, że jeśli nie przyjedzie do niego dzielnicowy, podłoży ładunek wybuchowy w obrębie lokalu wyborczego w gminie Słupia Konecka. Policjanci dotarli do 46-latka i zatrzymali go. Mężczyzna miał blisko trzy promile alkoholu w organizmie