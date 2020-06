Wyniki wyborów prezydenckich exit poll są już znane. Andrzej Duda wygrywa pierwszą turę wyborów z wynikiem 41,8 proc. Do drugiej tury wchodzi z Rafałem Trzaskowskim. „Gratuluję panu Trzaskowskiemu” – mówił Duda po ogłoszeniu wyników, zaznaczył jednak, że jego przewaga jest „potężna”.

- Wygrywam tę I turę dzięki państwa głosom rzeczywiście w sposób absolutnie zdecydowany, ta przewaga jest potężna i ogromnie jestem za to wdzięczny - powiedział w Łowiczu podczas wieczoru wyborczego Duda.

Wynik sprzed pięciu lat pobity o kilka długości, przy 10 kontrkandydatach. Dziękuję za poparcie. Dziękuję wszystkim rodakom za frekwencję, niezależnie na kogo głosowali

- powiedział Duda.

Ubiegający się o reelekcję prezydent pogratulował swoim kontrkandydatom, w tym Rafałowi Trzaskowskiemu. - W szczególności gratuluję panu Trzaskowskiemu jego wyniku, który prowadzi go do II tury, do tego, że będziemy razem stawali w szranki – mówił Duda. - Mamy różne wizje z panem Rafałem Trzaskowskim, mamy różne wizje z jego partią, tak samo jak mieliśmy różne wizje w 2015 r. – dodał.

