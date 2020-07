Druga tura wyborów prezydenckich już za trzy dni. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski mają przed sobą ostatnie kilkadziesiąt godzin kampanii prezydenckiej. W sondażach między nimi jest praktycznie remis. W piątek o północy rozpocznie się cisza wyborcza. Wyborcy głosujący korespondencyjnie do piątku mają czas na wrzucenie koperty zwrotnej do nadawczej skrzynki Poczty Polskiej lub dostarczenie jej do urzędu gminy.