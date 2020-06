Dla Andrzeja Dudy kampania prezydencka rozpoczęła się już chwilę po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyborów. Już od niedzielnego wieczoru prezydent jest w trasie po Polsce. - Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki, ale musimy się zmobilizować – mówił w poniedziałek. Okazję wykorzystał też, by ponownie uderzyć w Rafała Trzaskowskiego.

Andrzej Duda na wyborczy szlak kampanijny ruszył już w niedzielę wieczorem, tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów prezydenckich. W poniedziałek ubiegający się o reelekcję prezydent spotkał się z m.in. z mieszkańcami Kwidzynia na Pomorzu. Tam przywitały go tłumy.

„Dziękuję za wsparcie i proszę o jeszcze” – powtarzał, przypominając przy tym o programach socjalnych wprowadzonych przez PiS i uderzając w Rafała Trzaskowskiego, z którym spotka się w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Duda prosi o pomoc w II turze wyborów

Duda apelował w poniedziałek, by oddać na niego głos i przekonać do tego rodzinę, sąsiadów i przyjaciół. - Powiedzcie im, żeby sobie porównali, jak im się żyło, gdy rządziło PO, a jak im się żyło w ostatnich 5 latach. Przypomnijcie im, że wbrew ich woli podwyższano im wiek emerytalny! - grzmiał Duda w Kwidzyniu i podkreślał, że PO przez lata prowadziła „demontaż Polski”, a Duda ten proces 5 lat temu odwrócił. - Ja załatwiam sprawy polskie, bo serce mam polskie! – przekonywał zgromadzonych.

I ja chcę nadal to robić, dlatego proszę państwa o pomoc. Dla mnie polskie interesy są absolutnie na pierwszym miejscu

- mówił Duda. Podkreślał też, jak bardzo potrzebuje wsparcia i pełnej mobilizacji sympatyków. - Idźcie do wyborów za 12 dni, proszę o to - mówił. Odnosząc się do poparcia w pierwszej turze wyborów stwierdził, że jego wynik pokazuje, że "zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki". - Ale musimy się zmobilizować. Proszę państwa o pomoc. Zwyciężmy, zwyciężmy dla Polski, dla dalszego jej rozwoju - podkreślił.

RadioZET.pl/PAP