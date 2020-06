Była premier, a obecnie posłanka do Parlamentu Europejskiego (PIS), pytana na antenie Programu I Polskiego Radia o wyniki niedzielnych wyborów prezydenckich podkreśliła, że "to jest doskonały wynik" prezydenta Andrzeja Dudy. "Uzyskał więcej głosów w I turze niż pięć lat temu. A to oznacza, że Polacy pozytywnie ocenili jego pięcioletnią kadencję" - wskazała Szydło.

Oceniając kampanię wyborczą Szydło stwierdziła, że jest ona bardzo trudna i dziwna. "Była naznaczona kryzysem związanym z koronawirusem; zamieszaniem z terminem wyborów i na pewno wszyscy są już zmęczeni" - mówiła. Szydło podziękowała Polakom, że poszli w niedzielę do wyborów i tym wszystkim, którzy wspierali prezydenta Andrzeja Dudę i go poparli. "Teraz potrzebna jest intensywna praca w II turze, żeby wygrać" - powiedziała.

Szydło spodziewa się, że końcówka kampanii będzie bardzo ostra i bardzo trudna. "Będzie próba zaostrzenia jeszcze bardziej tej kampanii i uderzania w prezydenta Andrzeja Dudę, podważania tego projektu i tego programu, który on proponuje" - oceniła. Dodała, że Rafał Trzaskowski próbuje przejmować "to pole programowe pana prezydenta, które - wychodzi z sondaży Platformy - że jest korzystne, a więc programy społeczne".

"Obawiam się, że gdyby Rafał Trzaskowski był prezydentem, to wespół w zespół z Senatem tylko i wyłącznie zajmowaliby się interesem Platformy Obywatelskiej" - stwierdziła Szydło.

- podkreśliła Szydło.

Szefowa sztabu wyborczego Andrzeja Dudy odniosła się także do podziękowań Rafała Trzaskowskiego. Podczas wieczoru wyborczego rywal urzędującego prezydenta dziękował m.in. Senatowi oraz samorządowcom.

Zdaniem europosłanki PiS "to pokazuje, jaka jest intencja i sposób myślenia Rafała Trzaskowskiego".

Mam do niego proste pytanie, czy pochwala zachowanie Senatu, który przedłużał prace nad tarczą antykryzysową, nad ustawami potrzebnymi do utrzymania miejsce pracy w związku z kryzysem wywołanym koronawirusem. Te projekty ustaw mogły zostać szybciej wprowadzone i pomagać pracodawcom. Jeśli Rafał Trzaskowski uważa, że Senat jest po to, by prowadzić walkę polityczną na rzecz PO, to ja się obawiam, że gdyby został prezydentem, to wraz z senatem tylko i wyłącznie zajmowali by się interesem politycznym Platformy Obywatelskiej