Burmistrz czeskiej Pragi wspiera Trzaskowskiego. I uderza w Dudę ws. LGBT

Prawo i Sprawiedliwość od tygodnia urządza ofensywę nienawiści wobec osób i środowisk LGBT. Poseł Przemysław Czarnek stwierdził, że prawa człowieka to "idiotyzmy", a osoby LGBT "nie są równi normalnym ludziom". Z kolei poseł Jacek Żalek ocenił, że "LGBT to nie są ludzie, to ideologia", za co został wyrzucony z programu w TVN24.

Do tej brutalnej retoryki dołączył również prezydent Andrzej Duda, który podczas zeszłotygodniowego wiecu w Brzegu na Opolszczyźnie powiedział. - Próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie. A to jest po prostu ideologia - mówił, dodając, że "najlepszym dowodem na to, że jest to ideologia, jest to, że część osób, które mają preferencje homoseksualne, nie utożsamia się z tym ruchem i ideologią".

Dzisiaj też próbuje się nam i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną. Zupełnie nową, aczkolwiek to też jest taki neobolszewizm

- powiedział także. Wypowiedzi prezydenta przebiły się w światowych mediach - cytowały je m.in. Reuters, "Guardian" i "New York Times". Sam Duda bronił się, twierdząc, że jego słowa zostały "wyrwane z kontekstu".

Duda o LGBT. Burmistrz Pragi komentuje

Do sprawy odniósł się m.in. burmistrz czeskiej Pragi. Reprezentujący tamtejszą centrolewicową Partię Piratów (z jej ramienia wygrał jesienią 2018 roku wybory na włodarza miasta). W dwóch zdaniach wyraził krytyczną opinię dotyczącą poglądów Andrzeja Dudy.

Według polskiego prezydenta Andrzeja Dudy ruch LGBT jest większym niebezpieczeństwem niż komunizm. Nie słyszałem o tym, żeby LGBT zamordowało 100 milionów ludzi

- napisał na Twitterze. Dodał, że ma nadzieję, iż w nadchodzących wyborach zwycięży jego główny rywal. "Kolega Rafał Trzaskowski prezydent Warszawy odwrotnie, sprzyja wolnemu myśleniu i broni praw mniejszości. Trzymam za niego kciuki w wyborach prezydenckich" - przyznał.

RadioZET.pl/Twitter