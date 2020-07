Tajny plan przed II turą wyborów? "Hołownia może zażądać wiele"

Szymon Hołownia oficjalnie potwierdził oddanie głosu na Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów. Teraz znów pojawiają się spekulacje, że Hołownia może wystartować w wyścigu o fotel prezydenta Warszawy, gdyby to kandydat KO wygrał z Andrzejem Dudą.

Szymon Hołownia, który początkowo deklarował jedynie, że w drugiej turze wyborów prezydenckich zagłosuje przeciwko wizji Polski prezentowanej przez Andrzeja Dudę, zapowiedział w środę w radiowej Trójce, że swój głos odda na Rafała Trzaskowskiego. Jak jednak podkreślił, zrobi to „bez przyjemności”.

Sam Trzaskowski na środowej konferencji prasowej zapewnił, że jest gotów przełożyć propozycje Hołowni (chodzi tu m.in. bezpartyjność, dbanie o środowisko i wsparcie samorządów) na język programowy i ma nadzieję, że ten zagłosuje na niego z „większą satysfakcją”. Przypomnijmy, że jeszcze w środę po południu Trzaskowski i Hołownia mają spotkać się, żeby rozmawiać o szczegółach bezpartyjnej prezydentury.

Jest o co walczyć, bo Hołownia zdobył w pierwszej turze blisko 14 proc. poparcia. To dokładnie 2 693 397 głosów. Ale według komentatorów tu wcale nie chodzi tylko o poparcie. „Na szali może zostać położony fotel prezydenta Warszawy” – donosi „Super Express”.

Hołownia na prezydenta Warszawy za Trzaskowskiego?

- Teraz czas na handel. Hołownia może zażądać wiele. Nawet Warszawy i ją dostanie – miał powiedzieć dziennikowi jeden z polityków PO. – Wygrana w wyborach prezydenckich to nowy rozdział dla PO. Pewnie będziemy skłonni oddać wiele, bardzo wiele, by dojść do tego celu. Hołownia prezydentem Warszawy? Być może... – miał powiedzieć kolejny polityk Platformy.

Takie spekulacje pojawiały się już zresztą wcześniej, ale Hołownia stanowczo je ucinał. Teraz ze strony sztabu Hołowni słychać natomiast, że ten jeszcze się waha. – Ale jego sztabowcy chcą, żeby startował, jeśli tylko Trzaskowski przeniesie się do Pałacu Prezydenckiego – cytuje słowa anonimowego członka sztabu Hołowni „Super Express”.

Dziennik zwraca uwagę, że udział w kampanii samorządowej mógłby pomóc ruchowi społecznemu Polska 2050, którego utworzenie zapowiedział we wtorek Hołownia. - Umożliwi mu bowiem utrzymanie zainteresowania mediów i opinii publicznej oraz da szansę na potwierdzenie swojej obecności w pierwszej politycznej lidze – twierdzi w rozmowie z „SE” dr Sebastian Gajewski z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Dodaje przy tym, że Hołownia musiałby jednoznacznie opowiedzieć się za Trzaskowskim, bo w Platformie mówi się o starcie Marcina Kierwińskiego w tych wyborach.

RadioZET.pl/Super Express