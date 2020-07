Druga tura wyborów prezydenckich zaplanowana jest na niedzielę 12 lipca. Zmierzą się w niej kandydaci, którzy w ostatnim głosowaniu (28 czerwca) uzyskali najwyższe wyniki - ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda (43,50 proc.) i Rafał Trzaskowski (30,46 proc.).

Zarówno ubiegający się o reelekcję urzędujący prezydent (popierany przez PiS), jak i prezydent Warszawy (wystawiony przez KO) będą teraz próbowali przeciągnąć na swoją stronę jak największą liczbę wyborców, którzy w I turze oddali głos na innych kandydatów. Najbardziej "łakomym kąskiem" wydają się elektoraty Szymona Hołowni (13,87 proc.) i Krzysztofa Bosaka (6,78 proc.).

Wybory 2020. Tusk apeluje do wyborców Konfederacji

O ile w przypadku Hołowni prawdopodobnie jest, że większość tych, którzy go popierali, zagłosuje na Trzaskowskiego, o tyle elektorat Bosaka jest trudniejszy do zaszufladkowania i dużo bardzie niejednolity. Wydawać by się mogło, że np. konserwatyzm światopoglądowy zbliża ich bardziej do Andrzeja Dudy, ale wśród zarówno polityków Konfederacji (która wystawiła w tych wyborach Bosaka), jak i jej zwolenników jest wielu takich, którzy nie akceptują działań rządzącego od 2015 roku PiS. I właśnie do głosujących na Konfederację zwrócił się Donald Tusk:

Do wyborców Konfederacji. Różni nas prawie wszystko, dlatego będziemy chcieli z Wami WYGRAĆ. Z PiS-em wiele Was łączy, dlatego będą chcieli Was ZNISZCZYĆ. Są w tym naprawdę nieźli

- napisał na swoim profilu na Twitterze były premier i wieloletni szef PO, której wiceprzewodniczącym i kandydatem jest Rafał Trzaskowski. Czy elektorat Krzysztofa Bosaka posłucha Donalda Tuska? Przekonamy się za niespełna dwa tygodnie.

