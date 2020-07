"Sprawdź, zdecyduj, zagłosuj" to akcja informacyjna Radia ZET w ostatnich dniach kampanii. Codziennie aż do ciszy wyborczej pokazujemy Wam ostatnią prostą w wyścigu o prezydenturę od każdej możliwej strony. Poznajemy kulisy kampanii, programy kandydatów i sprawdzimy czy mówią prawdę. W środę czas na politykę zagraniczną, o której nie mówi się zbyt wiele w tej kampanii.

Druga tura wyborów prezydenckich zaplanowana jest na niedzielę 12 lipca. Zmierzą się w niej kandydaci, którzy w ostatnim głosowaniu (28 czerwca) uzyskali najwyższe wyniki - ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda (43,50 proc.) i Rafał Trzaskowski (30,46 proc.).

"Sprawdź, zdecyduj, zagłosuj". Akcja informacyjna Radia ZET

"Sprawdź, zdecyduj zagłosuj" to akcja informacyjna Radia ZET, poprzez którą będziemy przybliżać kulisy ostatnich dni kampanii przed II turą wyborów 2020. Tym razem reporterka Radia ZET Danka Woźnicka przyjrzała się temu, co kandydaci mówią w tej kampanii na temat polityki zagranicznej.

Do II tury wyborów prezydenckich zostały zaledwie cztery dni. Polityka zagraniczna właściwie podczas tej kampanii nie istnieje, choć reprezentowanie państwa za granicą to jedna z najważniejszych kompetencji prezydenta. Dlaczego więc ten temat jest bagatelizowany? Bo Polacy przede wszystkim interesują się tym, co dotyczy ich codziennego życia - pandemią, cenami, podatkami, świadczeniami społecznymi.

Sztaby i kandydaci uważają, słusznie zresztą, że polityką zagraniczną ludzi do siebie nie zachęcą do siebie wyborców

- przyznaje w rozmowie z Radiem ZET politolog z UAM dr Szymon Ossowski.

Duda o relacjach z USA, Trzaskowski bliżej UE

Andrzej Duda podkreśla jedynie wyjątkowość relacji ze Stanami Zjednoczonymi i straszy Niemcami (konkretnie ingerencją w wybory w kontekście publikacji należącego do koncernu Ringer Axel Springer dziennika "Fakt", dotyczących ułaskawienia przez prezydenta osoby skazanej za czyny pedofilskie).

Rafał Trzaskowski mówi z kolei o dobrych stosunkach z Unią Europejską, podkreśla przy tym, iż Polska jest silnym partnerem do negocjacji, jeśli ma silną pozycję w UE. Zapowiada też, ze w pierwszą podróż zagraniczną wybierze się do Brukseli. Natomiast prezydent Duda pięć lat temu w swoją pierwszą podróż pojechał do Estonii.

Warto również przypomnieć, że Rafał Trzaskowski posługuje się aż pięcioma językami obcymi: angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i rosyjskim, zaś prezydent Andrzej Duda zna angielski i rosyjski, a do tego rozumie niemiecki.

