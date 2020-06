Chciałbym, żeby pan był prezydentem wszystkich Polaków - zwrócił się do Andrzeja Dudy mieszkaniec Bytowa, który wcześniej nazwał go "marionetką". Prezydent podszedł do niego i doszło między nimi uprzejmej, choć stanowczej wymiany zdań. Nagranie z tego zdarzenia trafiło już do sieci.