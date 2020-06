Polacy nie zawiedli. Frekwencja jest najwyższa od 1995 roku

Frekwencja w niedzielnych wyborach prezydenckich jest bliska rekordu - wyniosła 62,9 proc. Tak przynajmniej wynika z badania exit poll zrealizowanego przez Ipsos. To najwyższa frekwencja w jakichkolwiek wyborach od 1995 roku.

Frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich 2020 wyniosła 62,9 proc. - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat. To więcej niż w wyborach prezydenckich w 2015 roku. 5 lat temu wybory w pierwszej turze zakończyły się frekwencją 48,96 proc. W drugiej turze do urn poszło 55,34 proc. uprawnionych do głosowania.

Warto też wspomnieć, że w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych odnotowano najwyższą frekwencję w jakichkolwiek wyborach od 1995 roku. Wtedy głos oddało w sumie 61,74 proc. wyborców. W wyborach 28 czerwca Polacy poprawili ten wynik.

Pierwsze sondażowe wyniki exit poll poznaliśmy 28 czerwca tuż po godzinie 21. Pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Andrzej Duda. Na urzędującego prezydenta zagłosowało - 41,8%. Drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało - 30,4%. Oznacza to, że 12 lipca 2020 roku odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich.